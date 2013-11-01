Необходимо преподнять крышу

Требуется разработать дизайн баннера для детского магазина. Который будет висеть под вывеской самого магазина. Нужна красивая читаемая надпись "Товары для любимых деток". Дизайн в ярких детских тонах. Фон не должен быть голубым. Три ребенка (младенец, ребенок 2-4 лет, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, необходимо приподнять крышу в проекте как видно из примера
Размеры и прочее указывать не нужно
- Похожие заказы
- Наружная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $120
Нужно сделать рекламный баннер для компании, занимающейся электрооборудованием http://www.et-energy.ru/. Требование к макету: размер баннера 1,7х12 м. Верстка в Coral 11 версия в кривых. Во вложении логотип и фото места, где будет висеть баннер (в верхнем левом углу ...Завершен10 лет назад
Требуется изготовить дизайн для наклейки на оконную дверь детского магазина. Сверху логотип (имеется), а ниже перечисление категорий товаров в магазине, их будет 12. Нужно красиво оформить и разместить их чтобы было очень читаемо. Сам магазин в голубо-розовых ...Завершен10 лет назад
Есть много задач на дизайн наружной рекламы (в основном наклейки, примерно одинакового формата, разных размеров) + (небольшие задачи по полиграфической продукции) Писать можно в скайп или в асю сразу, обязательна ссылка на портфолио, это основной критерий выбора. Делать ...Наружная реклама20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Всем доброго времени суток! Срочно требуется дизайн стеллы. Дизайн не для печати, а просто картинка стеллы с дизайном клиента на ней. Можно взять готовую картинку из интернета и доработатть её... Оплата 10$ Что такое стелла и как она выглядит: http://strong-ltd.ru/informacionnye_stely В ...Наружная реклама8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Сделать прорисовку набросков , оформить красиво и акауратно всё в вектро это всё набросок который надо красиво и грамотно оформить графически в вектор в приложение структура бюджет до 10$ сроки 1-2 дняЗавершен10 лет назад
Есть разработанная концепция дизайна. Нужно сделать макеты для окон в такой же стилистике. Исходники предоставлю. Всего около 9,85 кв. м.Наружная реклама15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Мне необходимо создать две грамотные листовки для рекламы. Продукция Disney игрушки и Айфон 5с и 5s.Наружная реклама21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо подготовить несколько макетов для информационных плакатов медицинской направленности для мед. центра следующей тематики: 1. Строение позвоночника 2. Различные виды нарушения позвоночника (различные стадии искривления, протрузии, грыжи...) 3. Головной могз с нарушениями (инсульт, опухоль) 4. Суставы с ...Завершен10 лет назад