Необходимо преподнять крышу

Всем доброго времени суток! Срочно требуется дизайн стеллы. Дизайн не для печати, а просто картинка стеллы с дизайном клиента на ней. Можно взять готовую картинку из интернета и доработатть её... Оплата 10$ Что такое стелла и как она выглядит: http://strong-ltd.ru/informacionnye_stely В ...