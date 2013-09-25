Дизайн наклейки на окно

Требуется изготовить дизайн для наклейки на оконную дверь детского магазина.

Сверху логотип (имеется), а ниже перечисление категорий товаров в магазине, их будет 12. Нужно красиво оформить и разместить их чтобы было очень читаемо.

Сам магазин в голубо-розовых цветах, но хочется сделать что-то разноцветное, красивое, но не сильно отступая от основного стиля:)

Размер наклейки будет: 1265 х 670 мм

Выбираю по портфолио и цене (важно) :)