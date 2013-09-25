Дизайн наклейки на окно

Наружная рекламаЗавершен20 заявок252 просмотра
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Требуется изготовить дизайн для наклейки на оконную дверь детского магазина.

Сверху логотип (имеется), а ниже перечисление категорий товаров в магазине, их будет 12. Нужно красиво оформить и разместить их чтобы было очень читаемо.

Сам магазин в голубо-розовых цветах, но хочется сделать что-то разноцветное, красивое, но не сильно отступая от основного стиля:)

Размер наклейки будет: 1265 х 670 мм

Выбираю по портфолио и цене (важно) :)

10 лет назад
forest88
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
men_tat
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Отличная работа. Ответственный исполнитель. Все сделано в короткие сроки и качественно. +
Отлично сработали! Рекомендую.
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