Рисунок или серия для наружной рекламы

$50
Наружная рекламаЗавершен4 заявки223 просмотра
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Для большого светодиодного экрана требуется картинка или серия. Тема: Автозапчасти. Задача: раскрутка сайта на этом экране. Но не просто сайта, а позиционирование сайта по продаже автозапчастей. Возможно мини-сюжет или комикс.

Размер изображения медиафасада: 40 х 23.1 м (горизонтальная ориентация)

Разрешение файла мультимедиа: 800х504 пикселей

Не менее 70dpi

Формат предоставляемого файла: jpeg .

Идея сюжета или картинки с исполнителя.

10 лет назад
mbstok
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
DS_KORABL
Галина 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$50
1 день
Обратился к Галине и получил потрясающий результат. Несмотря на загруженность заказами, Галина любезно согласилась работать со мной. А я, поверьте, и сам слабо представлял что мне надо, более того были сжатые сроки. Галина тактично выяснила мои пожелания и выполнила заказ качественно и вовремя. Что Было Сделано Хорошо: - внимательное отношение к заказчику - отлично выполнен заказ+доработки - успели в срок Что можно было сделать лучше: - Заказчику (мне) надо точнее формулировать свои хотелки и/или доверить все профессионалу. Галина, успехов вам.
Люблю когда отношение заказчиков спокойное) Мне повезло)