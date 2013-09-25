Рисунок или серия для наружной рекламы

Обратился к Галине и получил потрясающий результат. Несмотря на загруженность заказами, Галина любезно согласилась работать со мной. А я, поверьте, и сам слабо представлял что мне надо, более того были сжатые сроки. Галина тактично выяснила мои пожелания и выполнила заказ качественно и вовремя. Что Было Сделано Хорошо: - внимательное отношение к заказчику - отлично выполнен заказ+доработки - успели в срок Что можно было сделать лучше: - Заказчику (мне) надо точнее формулировать свои хотелки и/или доверить все профессионалу. Галина, успехов вам.