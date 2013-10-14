добрый день необходимо разработать 2 плаката один большого размера и один маленький) тематика спорт, самбо. В заявках указывайте цену и сроки выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рекламный баннер на остановку.
Тематика: аренда, продажа квартир и комнат.
Размер: 120х180
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