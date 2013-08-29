Наклейка на машину

Приветствую! Есть задание по оформлению автомобиля. Нужно брендировать авто фирменными цветами компании. Я делал клиенту дизайн пакетов и флайеров в определенной стилистике, теперь они хотят в такой же стилистике оформить свой автомобиль. Все исходники у меня есть ...