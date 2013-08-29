Нужен макет брендирования грузового мерседеса. От вас жду стоимость, сроки и портфолио с работами. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макет таблички на дверь в офисе для строительной компании.
- Похожие заказы
- Наружная реклама17 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо нарисовать флаер формата A5, односторонний. Подробности вышлю исполнителю. Тематика: http://maxartstudio.ru/ Укажите сроки и примерную стоимость.Завершен10 лет назад
- $13
Нужно переделать макет баннера на световой короб. оплата - 400 рублейЗавершен10 лет назад
- $30
Необходимо сделать баннер по имеющемуся эскизу. Срочно!Завершен10 лет назад
Приветствую! Есть задание по оформлению автомобиля. Нужно брендировать авто фирменными цветами компании. Я делал клиенту дизайн пакетов и флайеров в определенной стилистике, теперь они хотят в такой же стилистике оформить свой автомобиль. Все исходники у меня есть ...Завершен10 лет назад
- $20
Требуется банер для продуктового магазина размер 4 м Х 2 м Тема для банера : овощи фрукты бакалеяЗавершен10 лет назад
- $25
Здравствуйте! Нужно разработать наружное оформление автомобиля Таврия Пикап (ЗАЗ-110557) для двух вариантов: 1. уличная торговля натур. кофе 2. уличная торговля вареной кукурузой. Материал: пленка-самоклейка оракал (белая или прозрачная). Дизайн автомобиля должен быть ярким, стильным, притягивающим взгляд и запоминающимся, но, в ...Наружная реклама5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо разработать 2 рекламных постера размером A4 (вертикальное ориентирование) для размещения в вагонах метро. 1. Реклама курсов по Анимации. "Минская киношкола-студия" приглашает детей и взрослых на обучение: - 3D анимация - Классическая анимация - Пластилиновая анимация - Компоузинг и видеоспецэффекты 2. Реклама ...Наружная реклама13 заявокЗакрыт10 лет назад
Для размещения рекламы на авто transporter t6 необходимо создать макет рекламы. Фирма занимается ремонтом и дизайном интерьера. Компания называется ART PARTNER тел. 044 332 99 60 сайт artpartner.com.ua, логотипа нет. Также должна быть одна из ...Наружная реклама6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется создать плакат для детского такси "усатый нянь" . При создании использовать героев популярных мультфильмов и небольшие тезисы почему Родители должны воспользоваться услугой.Завершен10 лет назад