Баннер срочно

$30
Наружная рекламаЗавершен7 заявок133 просмотра
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Необходимо сделать баннер по имеющемуся эскизу. Срочно!

10 лет назад
ElinoVVA
Елинова 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$30
1 день
Оперативно!Качественно!Все пожелания учтены!Отличная работа!
Очень понравилось работать с Викторией. ТЗ четкое и развернутое, оплата своевременная. Рекомендую как отличного заказчика!
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