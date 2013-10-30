Необходимо реализовать скрипт PHP (или другой язык) для подключения к СМЭВ 3.0 Версия WSDL-схемы 1.3. Проверка действительности Паспорта Гражданина РФ по серии и номеру https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=167502&zone=fed&page=1&dTest=true Опыт ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
требуется настройка контекстной рекламы рекламировать нужно будет https://smartcontract.ru интересуют ваши цены и сроки, пишите.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Разовый проект. Требуется программист на доработку проекта по созданию платформы для проведения ICO Знание: PHP, MySQL, VueJS, HTML, CSS - обязательно Задачи будут как простые, так и сложные. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Уже есть сайт с главной и тп. Оформили с дизайнером 3 внутренние страницы (контакты, партнеры, продукция). Надо заверстать их. BEM, кроссбраузерность, IE10+HTML-верстка18 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо настроить контекстную рекламу в директе Исходные данные: - требуемое кол-во посетителей - цена за клик - качество трафика (смотрим по отказам)Контекстная реклама17 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно проработать множество мелких деталей и иконок в готовом шаблоне. Просьба указать стоимость дня работы.Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт9 лет назад
1. Нужна разработка и поддержание компании в Директе (уже созданы компании, нужна их доработка и запуск компаний в новых регионах). Куплен и установлен софт Директ.Автомат, возможно пригодится. 2. Google Adwords - тоже ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо провести комплексное тестирование сайта: проверка на кросс-браузерность, работа функционала и тп. Сайт большой и сложный (портал недвижимости) с множеством сервисов. Необходим опытный специалист, который уже занимался тестированием и знает как это делать.Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо 1. семантическое ядро 2. оптимизация 3. продвижение в топ по яндексу 4. регистрация в DMOZ, Яндекс.КаталогеПоисковые системы (SEO)28 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайнер на постоянную удаленную работу. Много заказов на дизайны сайтов, баннеров и т.п. Обязательное условие: Человек должен быть доступен в сети, чтобы не пропадал неожиданно на несколько дней и ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день, Вита! Нам нужен дизайн сайта для агентства недвижимости. Вы нам уже делали одну работу, очень понравилось. Детали можем обсудить в скайпе. Мой логин: belozy ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо доработать дизайн рабочего сайта. В некоторых местах заменить цвета, доработать кнопки и тп.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Надо разработать дизайн логотипа для организации.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно несколько анимационных GIF-баннеров. Просьба указать цены на создание баннеров. Размеры: 600х90 230х165Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен вебмастер на постоянное сотрудничество. Требования: отличное знание HTML, jquery, javascript, RegExp. Обязанности: 1. настройка специализированного софта с использованием вышеперечисленного (научим). 2. контроль за правильной работой софта ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо максимально быстро восстановить работу сервера. Нужен опытный специалист, который еще даст рекомендации по настройке.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо обработать несколько фотографии номеров гостиницы (до 15 штук) Просьба указать ссылку на Ваше портфолио и стоимость.Обработка фотографий16 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта гостиницы. Продумать юзабилити. 2 страницы: главная и внутренняя Есть примеры того что нравится.Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать софт для агентства недвижимости. Основные требования: - работа с заявками - автоматическое обновление - синхронизация некоторых справочников с сервера - гибкий импорт заявок в базу посредством XML ...Базы данных13 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно несколько seo-текстов на портал недвижимости.Копирайтинг26 заявокЗакрыт12 лет назад