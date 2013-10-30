belozy1

Виктор belozy1

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

hennedy
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Семантическое ядро и внутренняя оптимизация
Хороший заказчик. Рекомендую!
Очень понравилась работа! Буду обращаться еще
Ответный отзыв
Helena-charmer
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$11
9 баллов
11 лет назад
Дизайн групп ВК, FB
Рекомендую.
Первый раз работал. Все было сделано быстро и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$45
10 баллов
11 лет назад
Рекламный баннер
В копилку заказчиков)
Галина работу выполнила качественно, нужные коррективы оперативно внесла. Большое спасибо! Рекоменую
Ответный отзыв
DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн логотипа
Как всегда все хорошо и оплата и работа;)
Работа выполнена отлично! Всем рекомендую! Буду еще обращаться!
Ответный отзыв
vectovsr
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов
$30
10 баллов
11 лет назад
Создание баннера
Спасибо, было приятно работать, чётко поставлена задача, по оплате вообще проблем нет...всё класс! 10 балов!
Очень понравилось сотрудничать! Быстро, качественное, разумная цена. Всем советую. Будем продолжать сотрудничать. Спасибо, Владимир.
Ответный отзыв
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