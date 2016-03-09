Настроить контекстную рекламу в регионе

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Закрыт17 заявок182 просмотра

Необходимо настроить контекстную рекламу в директе

Исходные данные:

- требуемое кол-во посетителей

- цена за клик

- качество трафика (смотрим по отказам)

9 лет назад
belozy1
Виктор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров