Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords Полагаю что будет около 2000 ключевых слов: Ключевые слова уже подобрал Сайт http://macstyle.kiev.ua Группы по брендам косметики: ...
Настроить контекстную рекламу в Яндекс Директе и AdWords
Нужно настроить контекстную рекламу в Яндекс Директе и AdWords для рыболовного интернет магазина с продукцией нашей собственной торговой марки)
Регион - Россия яндекс. Украина - гугл
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $85Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо разместить РК (предоставим) на уже существующем акаунте Яндекс директ, на котором были (или есть) иные РК в 2015 году.Контекстная реклама14 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен человек,который настроит avito.context. Желателено, который имеет опыт работы именно с авито. Пишите скайп для связи с Вами.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется исполнитель для настройки контекстной рекламной кампании для интернет-магазина женской одежды www.kislis.com на direct.yandex.ru Регион - вся Россия. Все категории товаров, представленные на сайте. Жду предложения по объему и цене.Контекстная реклама11 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть РК в Яндекс Директ, нужно перенести в Google Adwords.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно настроить яндекс-директ и гугл-адвордс. Тематика: калькулятор для сайта калькулятор на сайт У нас сервис по созданию калькуляторов на сайтКонтекстная реклама19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Для раздела Мебель для спальни, сайта мебельной тематики необходимо настроить РК. На сайт интересует трафик стоимость клика которого не больше 0.03 юсд. гео таргетинг Украина киев) На выходе должна быть настроена РК: ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
Регион: Екатеринбург Сайт: www.uralosago.ru Интересует: 1. Сроки. 2. Цена. 3. Гарантии 4. Возможность аудита в дальнейшем с целью оптимизации. Жду Ваших предложенийКонтекстная реклама12 заявокЗакрыт9 лет назад
Настроить товарные объявления (57 товаров) , Ремаркетинг и динамический ремаркетинг Нужно отслеживать конверсию по объявлениям и фильтровать их, убирая неликвидные, добавляя новые объявления. Рекламируемый ресурс: barlinek.spb.ru Пишите пож-та Ваши цены по ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт9 лет назад
Привет! Нужен ответственный директолог для длительного сотрудничества в множестве креативных и интересных проектов. От нас бонусы и плюшки за качество и сроки! Требования: -опыт настройки и ведения кампаний -качественная проработка: ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт9 лет назад