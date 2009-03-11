pashasokol

Нужно настроить контекстную рекламу в Яндекс Директе и AdWords для рыболовного интернет магазина с продукцией нашей собственной торговой марки) m.asmak.com.ua Регион - Украина.
- Контекстная реклама8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить контекстную рекламу в Яндекс Директе и AdWords для рыболовного интернет магазина с продукцией нашей собственной торговой марки) m.asmak.com.ua Регион - Россия яндекс. Украина - гуглКонтекстная реклама19 заявокЗакрыт8 лет назад
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Уважаемые фрилансеры... В общем есть уже сделанный сайт созданный на шаблоне для джумлы rt_dimensions... По тематике сайта (рыбная ловля) не подходит дизайн - слишком все темное и мрачное... Задание: переделать фон, кнопки и все остальное в ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте уважаемые мастера. Задача сверстать шаблон сайта для Joomla 1.5.7 на основе уже готового HTML сайта (http://www.ssi-schaefer.co.uk/) . Сделать шаблон практически идентичный оригиналу + сделать небольшие правки главной страницы как на прикрепленном рисунке (1). Прикрутить ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт15 лет назад