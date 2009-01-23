Сверстать шаблон для Joomla 1.5.7 с html сайта

Здравствуйте уважаемые мастера.

Задача сверстать шаблон сайта для Joomla 1.5.7 на основе уже готового HTML сайта (http://www.ssi-schaefer.co.uk/) . Сделать шаблон практически идентичный оригиналу + сделать небольшие правки главной страницы как на прикрепленном рисунке (1). Прикрутить на главную модуль поиска, sitemap, выпадающий список ссылок и блок новостей как на рисунке (1).

Как и на оригинале должна быть возможность добавления на внутренние страницы картинки либо картинки + текст как на рисунках (2 и 3).

Лого в шапке сайта прадоставлю сам...

Буду платить по вебмани...

Жду предложений.