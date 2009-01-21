Верстка простого сайта

HTML-версткаЗакрыт12 заявок252 просмотра
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Необходимо по дизайну, представленному в ворд-файле доделать простенький сайтик на 4-10 страниц. Он уже сделан на половину Используется движок DLE. Работа срочная - буквально на сегодня. Потом его довести по запросам заказчика. В дальнейшем возможны постоянные заказы.

15 лет назад
vakh
64 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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