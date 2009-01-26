Табличная верстка

$50
HTML-версткаЗавершен19 заявок307 просмотров
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Нужна верстка макета (ai): 3 - 4 стр. Лучше табличная.

Превью макета в архиве (главная страница и одна из внутренних, где показано развернутое меню).

Предлагайте цену и сроки.

15 лет назад
bagira2000
Наталия 
49 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
julivgan
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Хорошо выполненная работа. Все замечания по ходу работы были учтены. Сроки выполнения работы соблюдены на 99 %. Рекомендую.
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