Табличная верстка

Есть несколько готовых шаблонов сайта (template monster). Без флэша и прочих наворотов, то есть css/html Необходимо "переделать" этот шаблон под мой сайт. Т.е. заменить графику - подставить мои картинки (лого, надпись). Картинок этих у меня нет, ...