Верстка под DLE

Требуется натянуть на Netcat 3.1.2 дизайн (одна страница html), убрать ненужные модули, настроить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно сабж, исходник дам тому кто заинтересует в цене и сроках. Сроки 3 дня.
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