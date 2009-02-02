Отзывы заказчиков
$30
0 баллов
15 лет назад
Была оплата, при чем ранее выполнения проекта до конца, так как верстальщик выполнял сначала все быстро и оперативно, после внесения последних правок он пропал, оплата была выполнена в полном объеме. КИДАЛА
Ответный отзыв
Заказчик не из лучших. дал проект для верстки. все было сделано с самые сжатые сроки. я получил оплату с условием внесения НЕБОЛЬШИХ поправок. поправки вносились и вносились при чем такие, которые не содержатся в макете. да и сам макет был не из лучших. в общем работой я не доволен.