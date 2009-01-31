Заказчик не из лучших. дал проект для верстки. все было сделано с самые сжатые сроки. я получил оплату с условием внесения НЕБОЛЬШИХ поправок. поправки вносились и вносились при чем такие, которые не содержатся в макете. да и сам макет был не из лучших. в общем работой я не доволен.