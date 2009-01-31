Джумла.
- Настройка сервера/ПО10 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт каталог, жду цену в проекте.HTML-верстка16 заявокЗакрыт15 лет назад
Порядка 200 шт. цену в проекте писать плиз. Картинки наполнить как товары.Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт15 лет назад
Взять бесплатный шаблон, переделать шапку, установить движок и настроить ее под нужны. И так на 4 сайтах. Цену вопроса жду от вас, движок фришный, и не сложный.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Подробности дам в личку.Веб-программирование17 заявокЗакрыт15 лет назад
Рерайтинг. О подробностях на почте.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен15 лет назад
Вывод сайта в ТОП 10. совершенно определенная цель. Сайт и запросы в личку. Просьба не писать предложения типо: проспамлю ваш сайт по безумной базе досок объявлений и пр. Есть задача, сроки 3 мес. цены в личку, ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Собственно сабж, исходник дам тому кто заинтересует в цене и сроках. Сроки 3 дня.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
С форумом - дизайн уже есть. Дополнительная инфа в личку.Веб-программирование22 заявкиЗакрыт15 лет назад
+ подправить сам сайт, поскольку при переходе от хостера выдает ошибки и не встает нормально. Бюджет небольшой, оплата сразу же по факту выполнения. Те, кто работает по предоплате просьба не беспокоиться. Сроки до конца недели, ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт15 лет назад
Задание дам в личку, пишите.Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт15 лет назад
Задание дам в личку.Прочее22 заявкиЗакрыт15 лет назад
Тематика - клининговая компания, но слова клининг лучше употреблять поменьше, все же народ у нас любит когда понимает о чем речь. Текст должен быть вкусный. Всего 13 текстов по 3 тыс. знаков, цена вопроса 800 ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть сайт, ему нужен креативный руководитель проекта, который бы возглавил и увеличил на нем посещаемость используя в первую очередь собственный потенциал, если таковой в нем имеется, то готовы по истечении испытательного срока - 2 нед. ...Управление проектами11 заявокЗакрыт15 лет назад
От 100 000 знаков, цены жду от вас, оптовые.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Заказ планируется массовый, соответственно цены будут интересовать в первую очередь.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сайт женский. Требуется написание или где то их найти, и установить несколько сервисов типа гадание, тесты, гороскопы и пр. А также сделать несколько линеечек для сайта. 10-20 шт.Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Установить несколько хаков, сделать вывод последних 5 тем на главную сайта, и возможно еще парочку небольших настройки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Куплю некоторое количество готовых статей. Предложения на заказ будут игнорироваться. Только готовые статьи и сразу с ценой, поскольку статей нужно много, то цены желательно с учетом опта. Пишите свои предложенияя в таком виде - ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт15 лет назад