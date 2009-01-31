Axell07

Стас Рипнин Axell07

 
NaN летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
kor-a
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Юлии Коба
Спасибо за частое и честное сотрудничество. Ценю Вашу корректность и регулярные заказы.
Отличное сотрудничество!
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kor-a
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Рерайтинг. Большие объемы.
Отличный работодатель. Формулирует свои пожелания четко, неамбициозен, легок в общении. Идет навстречу исполнителю. Оплачивает работу во время. Рекомендую всем работать с этим человеком.
Отличная работа Юли, но рекомендовать не стану, самому нужен такой исполнитель.
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goodrich
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$30
0 баллов
15 лет назад
Верстка под DLE
Заказчик не из лучших. дал проект для верстки. все было сделано с самые сжатые сроки. я получил оплату с условием внесения НЕБОЛЬШИХ поправок. поправки вносились и вносились при чем такие, которые не содержатся в макете. да и сам макет был не из лучших. в общем работой я не доволен.
Была оплата, при чем ранее выполнения проекта до конца, так как верстальщик выполнял сначала все быстро и оперативно, после внесения последних правок он пропал, оплата была выполнена в полном объеме. КИДАЛА
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