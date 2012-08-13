Профессиональный журналист, PR, развитие новых проектов
Профессиональный журналист, опыт работы в печатных изданиях - 5 лет. Разноплановые статьи и репортажи на рекламные и социальные темы.
Интересы: PR в сети, дизайн, косметология, авто- и мототехника, история, активные виды спорта, психология.
Род занятий - частный предприниматель.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Всё отлично работа выполнена на все сто, продолжаем сотрулничество
Ответный отзыв
Рекомендую всем к сотрудничеству. Все слажено и точно!
$5
10 баллов
11 лет назад
Пишет очень быстро, качественно, учитывает все пожелания работодателя. А главное - весьма приятный в общении человек! :) Удачи!
Ответный отзыв
Толковый работодатель: четко формулирует задание, ставит разумные строки, оплачивает без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
11 лет назад
Юля пишет хорошо, качественно, учитывая все пожелания. Работой доволен, продолжаю сотрудничество.
Ответный отзыв
Толковый работодатель: четко формулирует задание, ставит разумные строки, оплачивает без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель - работа выполнена в срок и качественно. Строго следует договоренностям.
Ответный отзыв
Приятный заказчик, четко формулирует задание, вовремя оплачивает. При возможности буду сотрудничать с ним еще.
$15
10 баллов
12 лет назад
Если вам нужен профессионал, обращайтесь к этой девушке. Качество работы просто супер и главное что все в сроки. Сразу виден журналистский талант и многие года опыта в сфере копирайтинга. Спасибо, Юлия!
Ответный отзыв
Грамотный и толковый заказчик. Знает, чего хочет. Ставит разумные цели и сроки исполнения, платит вовремя. Рекомендую для эффективного сотрудничества.
Копирайтинг
6 отзывов
от $1
от 1 дня
#341
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#161
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
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#428
Стихи, Песни и Проза
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#816
Переводы
нет отзывов
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