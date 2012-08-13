kor-a

Юлия Коба kor-a

 
36 летУкраина/Евпатория
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Профессиональный журналист, PR, развитие новых проектов

Профессиональный журналист, опыт работы в печатных изданиях - 5 лет. Разноплановые статьи и репортажи на рекламные и социальные темы.

Интересы: PR в сети, дизайн, косметология, авто- и мототехника, история, активные виды спорта, психология.

Род занятий - частный предприниматель.

Отзывы заказчиков
madkoka
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Контент-менеджер для страницы (группы) Вконтакте
Всё отлично работа выполнена на все сто, продолжаем сотрулничество
Рекомендую всем к сотрудничеству. Все слажено и точно!
Ответный отзыв
Strelok1983
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Статья на тему "счетчики воды"
Пишет очень быстро, качественно, учитывает все пожелания работодателя. А главное - весьма приятный в общении человек! :) Удачи!
Толковый работодатель: четко формулирует задание, ставит разумные строки, оплачивает без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
polisha
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Написание SEO-статей на автомобильную тематику
Юля пишет хорошо, качественно, учитывая все пожелания. Работой доволен, продолжаю сотрудничество.
Толковый работодатель: четко формулирует задание, ставит разумные строки, оплачивает без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Polyaxe
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Написать ~50 статей по разным темам
Отличный исполнитель - работа выполнена в срок и качественно. Строго следует договоренностям.
Приятный заказчик, четко формулирует задание, вовремя оплачивает. При возможности буду сотрудничать с ним еще.
Ответный отзыв
Ekoo0
Игорь 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Журналисты-копирайтеры
Если вам нужен профессионал, обращайтесь к этой девушке. Качество работы просто супер и главное что все в сроки. Сразу виден журналистский талант и многие года опыта в сфере копирайтинга. Спасибо, Юлия!
Грамотный и толковый заказчик. Знает, чего хочет. Ставит разумные цели и сроки исполнения, платит вовремя. Рекомендую для эффективного сотрудничества.
Ответный отзыв
Копирайтинг
6 отзывов
от $1
от 1 дня
#341
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#161
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#428
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#816
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2657