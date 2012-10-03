$10
Нужны две уникальные статьи, включающие в себя ключевые слова. Тематика торговля головные уборы.
Копирайтинг28 заявок
Закрыт
11 лет назад
Нужны две уникальные статьи, включающие в себя ключевые слова. Тематика торговля головные уборы.
переработать лого сайта по нашей задумке
Нужен логотип для интернет-магазина,желательно в сжатые сроки 2-3 дня. ссылка на магазин.coolcap.ru
Полное ведение страницы Вконтакте. Наполнение контентом, администрирование, общение с другими пользователями, вступление в группы. Все уточнения и полный спектр задач при общении. Интересует только долгосрочное сотрудничество.
Интернет-магазин бейсболок, спортивной одежды (бейсбол, баскетбол, хоккей, американский футбол). Сайт рассчитан на хип-хоп, реп и old schooll аудиторию. Все нюансы и уточнения при общении. Интересует полный дизайн, верстка, логотип, а также продвижение и ...