madkoka

Константин Иванов madkoka

 
45 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
kor-a
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Контент-менеджер для страницы (группы) Вконтакте
Рекомендую всем к сотрудничеству. Все слажено и точно!
Всё отлично работа выполнена на все сто, продолжаем сотрулничество
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Логотип для интернет-магазина
Спасибо! Сотрудничеством и оплатой доволен!
Отлично выполнена работа
Ответный отзыв
ulya_art
Юлия 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Логотип
Приятный в общении, адекватный заказчик. Ясное задание, правки и пожелания по делу. Оплатил сразу, даже раньше, чем надо. Смело могу рекомендовать!
Всё сделано быстро и качественно. все наши пожелания были учтены . мы остались довольны выполненной работой. рекомендую к сотрудничеству.
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Vade_maaR
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта головные уборы, одежда + продвижение
Сотрудничаем уже несколько месяцев. Все хорошо - своевременная оплата и точные задания. Рекомендую к сотрудничеству!
Рассудительный адекватный работник. Приятно сотрудничать. Продолжаем работать с Вадимом.
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