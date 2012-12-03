Интернет-магазину Сантехники нужны копирайтеры: 1. Понимающие тему сантехники или умеющие разбираться в технических нюансах; 2. Умеющие грамотно излагать собранную информацию; 3. Работать на постоянно-сдельной основе, т.к. текстов много; 4. ...
Написание SEO-статей на автомобильную тематику
Требуется копирайтер для подготовки уникальных статей для сайта mir-auto.net/
Задача состоит в том, чтобы подобрать и переписать статьи, посвященные автозапчастям китайского автопрома.
минимум 40-50 статей, с 90% уникальности. Статьи сразу размещать на сайт, прописывая title, description, keywords и проставляя внутренние ссылки на товары, которые рекламирует статья
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