Написание SEO-статей на автомобильную тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок236 просмотров

Требуется копирайтер для подготовки уникальных статей для сайта mir-auto.net/

Задача состоит в том, чтобы подобрать и переписать статьи, посвященные автозапчастям китайского автопрома.

минимум 40-50 статей, с 90% уникальности. Статьи сразу размещать на сайт, прописывая title, description, keywords и проставляя внутренние ссылки на товары, которые рекламирует статья

Написание статей
13 лет назад
polisha
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kor-a
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$20
5 дней
Юля пишет хорошо, качественно, учитывая все пожелания. Работой доволен, продолжаю сотрудничество.
Толковый работодатель: четко формулирует задание, ставит разумные строки, оплачивает без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

kor-a
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайтер на тему сантехники

    Интернет-магазину Сантехники нужны копирайтеры: 1. Понимающие тему сантехники или умеющие разбираться в технических нюансах; 2. Умеющие грамотно излагать собранную информацию; 3. Работать на постоянно-сдельной основе, т.к. текстов много; 4. ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер и копирайтер

    Под разные задачи нужен постер и копирайтер по совместительству. Большим плюсом будетзнание программирования, технических тематик (сервис, ремонт принтеров, веб-программирование, и все в таком духе). Заинтересовавшиеся оставляют заявки в проекте, по окончанию работы ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание документации

    $2500

    Необходимо написать документацию для продукта компании. Продукт представляет собой коммуникационное веб-приложение. В приложении много различных страниц и элементов управления, которые необходимо описать языком, доступным для рядового пользователя. Необходимо отлично знать русский ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • "Карусель"

    $100

    Нужны продающие тексты для молодго,но перспективного журнала об интерьерах.Прошу оставлять заявки только тех,кто знаком с тематикой не по наслышке.Заранее благодарна

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Составление описания товара на сайте

    $50

    Требуется соcтавить в формате HTML объемное описание товара с картинками, таблицами, уникальным текстом. Тематика: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, в частности, трубы из полимерных материалов, радиаторы отопления. Работа объемная, оплата оговаривается ...

    HTML
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется написание статей-рецептов о товарах

    $50

    Служба "Товарикс" заинтересована в услугах копирайтеров-экспертов по подготовке "Рецептов" для нашего проекта. "Рецепт" - это статья, краткий обзор товаров в определенной товарной нише с перечислением конкретных, оптимальных по соотношению цена/качество моделей товаров. ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт 10к знаков на стройтематику.

    $50

    Добрый день, всем привет с совершившего суицид free-lance.ru (https://www.free-lance.ru/users/maestroSt/) Требуется быстрый рерайт 10к знаков по строительной тематике. В ответе цена, срок?

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Просмотреть карточки товаров на сайте

    $5

    ДОбрый день! Необходимо просмотреть все карточки товаров на моем сайте "здорови точка ком" и выявить те, которые не имеют картинки внутри или в анонсе. Результатом вашей работы должен стать список ссылок со "сломанными" товарами

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад