Контент-менеджер и копирайтер

Под разные задачи нужен постер и копирайтер по совместительству. Большим плюсом будетзнание программирования, технических тематик (сервис, ремонт принтеров, веб-программирование, и все в таком духе).

Заинтересовавшиеся оставляют заявки в проекте, по окончанию работы получают отзыв. Все вопросы по оплате и срокам решаем на сервисе, остальное обсуждение можно вести уже по почте, [email protected].

Писать можно куда угодно, но заявку нужно оставить подробную.

Можете оставлять свои контакты в заявках.