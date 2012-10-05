SEO тексты по ноутбукам. Приватно для karver

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Завершен1 заявка132 просмотра

Требуется написать 18 текстов о сериях и моделях ноутбуков. Объем каждого текста в пределах 1500-1700 знаков.

ASUS: X, S46CM, N76VZ, X501A, X55A

Lenovo: B570, G480, G580, G780, G570

Lenovo IdeaPad: S110, S206, Z580, Y520

Samsung: 900X, 700Z, RV

Packard Bell

13 лет назад
Yurs
Юрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
13 лет назад
$250
2 дня
В очередной раз качественно выполнил проект. Доволен, рекомендую.
Юрий умеет объяснить, что ему требуется. Своевременно и достойно оплачивает результат. Рад буду продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
13 лет назад
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Копирайтинг

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