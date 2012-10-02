Копирайтер на сайт тематики Форекс

Требуется копирайтер для написания текстов на сайт форекс тематики.

Если вы еще немного торгуете самостоятельно, то просто отлично :).

Ключевые слова, по которым нужны статьи, я буду предоставлять.

Если у вас нет опыта в данной теме или она вам неинтересна, то не отвечайте, пожалуйста.