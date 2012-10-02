Необходимо подготовить шаблоны разговоров по телефону клиента с продавцом для ИМ косметики . Специализация ИМ — продажа косметики мертвого моря Ахава, Премьер, Sea of Spa. Основная задача шаблонов грамотная ...
Копирайтер на сайт тематики Форекс
Требуется копирайтер для написания текстов на сайт форекс тематики.
Если вы еще немного торгуете самостоятельно, то просто отлично :).
Ключевые слова, по которым нужны статьи, я буду предоставлять.
Если у вас нет опыта в данной теме или она вам неинтересна, то не отвечайте, пожалуйста.
Заявки фрилансеров
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