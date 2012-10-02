Требуются рерайтеры

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт43 заявки451 просмотр

Требуются рерайтеры для постоянного или временного сотрудничества. Возможно и новички (проводится обучение). Загруженность постоянная, работы много. Тематика различная, тексты очень легкие. В заявках укажите расценки и возможные объемы выполнения. На первом этапе буду выбирать именно по цене.

13 лет назад
Ihel
32 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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