Ищу человека, который будет каждый день производить хороший рерайт нескольких новостей. Объем каждой около 1000 символов.
Персонально для Дерягиной Ольги
Написать тексты согласно ТЗ.
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