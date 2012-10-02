Писать комментарии на развлекательный сайт

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Закрыт6 заявок170 просмотров

писать комментарии на развлекательный сайт

1 комментарий- 200 символов.

Комментарии пишутся очень быстро из-за тематики.

Оплата раз в неделю , первая оплата за 10К символов.

ICQ: 559269571

долгосрочно

13 лет назад
bronir
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров