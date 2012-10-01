Нужно разобраться с услугами компании (интернет-сервисы), маркетинговым принципом и написать небольшой продающий текст для сайта. 2-3 т зн
Написать 100 статей для miralinks
Написать 100 уникальных смысловых статей для miralinks. Статья должна иметь непрерывную мысль, обзацы связаны между собой, уникальность не менее 97 %. В каждой статье прописан h1, в одной статье 1 ссылка.
Размер: 2200 символов без пробелов. Тема посуда.
Бюджет: 120 руб за статью
Заявки фрилансеров
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