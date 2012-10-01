Написать 100 статей для miralinks

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок197 просмотров

Написать 100 уникальных смысловых статей для miralinks. Статья должна иметь непрерывную мысль, обзацы связаны между собой, уникальность не менее 97 %. В каждой статье прописан h1, в одной статье 1 ссылка.

Размер: 2200 символов без пробелов. Тема посуда.

Бюджет: 120 руб за статью

13 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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