Требуется рерайтер/копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок300 просмотров

Новому проекту посвященному заработку в сети требуется копирайтер/рерайтер на партнерских условиях

Требования:

- знание основных сфер заработка в интернете

- работа на результат

- отвественность

- регулярно находиться в сети

- общее понимание seo

Условия

- свободный график

- нет верхней планки доходов

Вопросы и подробности в ЛС. Рассмотрю все заявки.

13 лет назад
Alexsoc
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров