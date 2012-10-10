Написать статью для seo-продвижения сайта

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Завершен17 заявок211 просмотров

Нужно написать статью для Seo продвижения сайта mebeline.kz. Размер текста , форма А4 (1600-1700 символов ). ВАДИМ

13 лет назад
wadimkz
Вадим 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
13 лет назад
$40
1 день
Спасибо большое !! Работа выполнена на все 100% , начальство было очень довольно )) Надеюсь поработаем еще по второму проекту . С уважением Вадим .
Вадим сумел сразу же объяснить, что именно ему требуется. Достойно оплатил при этом работу. В общении - вежлив. Сотрудничество оставило приятные воспоминания. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
13 лет назад
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Копирайтинг