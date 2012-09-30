Нужен адекватный, ответственный сеокопирайтер. оплата 30 wmr — 1000 збп. тексты по 2 тыс.збп просьба - свои цены не предлагать!
Перевод
Здравствуйте, фрилансер.
Мне нужен перевод - http://www.premiumpixels.com/licensing/ - Перевести на русский или украинский.
Пишите вашу цену, сроки выполнения в ЛС.
Выбранный исполнитель
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