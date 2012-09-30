Перевод

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок279 просмотров

Здравствуйте, фрилансер.

Мне нужен перевод - http://www.premiumpixels.com/licensing/ - Перевести на русский или украинский.

Пишите вашу цену, сроки выполнения в ЛС.

13 лет назад
magazine_pro
Ментрис 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Xia_
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$6
1 день

Заявки фрилансеров

Xia_
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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