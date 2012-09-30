Рерайт товарных позиций

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок213 просмотров

Необходимо сделать стандартный рерайт информации о товарах. Все описания собраны в одном Word-файле.

Оплата - 1$ за 1000 знаков.

Первый файл - 40000 тыс. знаков

При успешном выполнении будет еще 10 таких же по другим брендам.

13 лет назад
bogdan_s
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

godun777
Алина 
32 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
13 лет назад
$1
5 дней

Заявки фрилансеров

godun777
Алина 
32 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
13 лет назад

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