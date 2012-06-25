Уважаемые фрилансеры! Сайт на Magento. Нужно сделать такие правки в шаблоне: - поменять местами блоки "Категории" и "Фильтры" - изменить стиль вывода цены Во вложении ...
- $15Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо сделать стандартный рерайт информации о товарах. Все описания собраны в одном Word-файле. Оплата - 1$ за 1000 знаков. Первый файл - 40000 тыс. знаков ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $500
Продвижение сайта в ТОП10Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Описание задачи: Есть несколько сайтов с одинаковыми товарами. Необходима универсальная система отзывов. Суть такова - клиент оставляет отзыв на одном сайте, он отображается на всех.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Есть задача: нужно сверстать 4 баннера (828х365), 3 из них - используя купленные изображения с фотостока (превью приложены к заданию), в четвертом - нарисовать графическую схему. Текст к первому баннеру "Наша доставка ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Уважаемые веблансеры! Наш проект построен на Magento 1.4.2.0 Задача состоит в создании поля "код товара" на странице товара, который формируется так: "z"+id товара, например, z3056. Предпочтение веблансеру со знанием архитектуры Magento.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Уважаемые фрилансеры! Появилась задача для самых аккуратных, требовательных к себе и немножко творческих). "Творчество" заключается в составлении meta-информации, а именно - ключевые слова и краткое описание товара (на одно предложение). ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $30
Уважаемые фрилансеры, необходимо установить уже купленный модуль SimonFilters на Opencart. Жду Ваших предложений.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Уважаемые фрилансеры, Вашему вниманию предлагается небольшое задание по копирайту текстов для 20 категорий сайта по 400-500 знаков каждый. Оплата 3$/1000 знаков. Категории: - Фены - Диффузоры - Машинки ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $5
Необходимо для конкурса почистить фотографию и подготовить к печати формата A4. Фотография сделана на мыльницу, постараться выжать максимум.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добавление на сайт порядка 1000 позиций. Один-два источника, в большинстве без редактирования фото. Движок - JoomlaНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад