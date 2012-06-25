bogdan_s

Богдан Семенов bogdan_s

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kinglance
Дима 
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-1)
$30
10 баллов
11 лет назад
Установка модуля на Opencart
Opencart
Очень положительный заказчик
Отличный исполнитель. Задание выполнено быстро. Чувствуется высокий профессиональный уровень, так как результат превысил ожидания. Рекомендую!
Ответный отзыв
Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Изменения в шаблоне Magento
Magento
Очень приятный заказчик! Грамотно поставленная задача, полная адекватность, своевременная оплата. Все бы заказчики такими были :) Рекомендую!
Александр - яркий пример всем фрилансерам! Выполняет задания быстро с учетом всех пожеланий. Рекомендую!
Ответный отзыв
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2000
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Курбаткина Алексея
Оплата в сроки! Спасибо за сотрудничество!
Работа была сделана неплохо, но ожидал от Алексей бОльших результатов. Спасибо за сотрудничество!
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Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
$10
10 баллов
13 лет назад
Сверстать 4 jpg-баннера
Замечательный заказчик. Предоставляет очень интересные проекты. Поощряет энтузиазм. Было очень приятно с ним работать.
Очень приятный и обязательный дизайнер! Сделано все срок и качественно.
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aquaweb
41 год
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Создание кода товара в Magento
Magento
Отличный заказчик. Оперативное общение и мгновенная оплата. Рекомендую.
Всё было сделано быстро с учетом всех пожеланий. Спасибо!
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