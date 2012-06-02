Копирайт текстов для категорий сайта

ЗАДАНИЕ ПРИВАТНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MacKen! Необходимо написать 5 статей по теме: «Водяной теплый пол, новая экономичная система отопления». Сайт, для которого пишется статья — http://ttruba.ru/ Нужно несколько уникальных статей с описанием технологии и ее преимуществами. В статье должны ...
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Уважаемые фрилансеры, Вашему вниманию предлагается небольшое задание по копирайту текстов для 20 категорий сайта по 400-500 знаков каждый. Оплата 3$/1000 знаков.
Категории:
- Фены
- Диффузоры
- Машинки для стрижки
- Плойки, стайлеры
- Утюжки, выпрямители
- Электро-бигуди
- Маникюр и педикюр
- Тонометры
- Электробритвы
- Напольные весы
- Эпиляторы
- Антицеллюлитные товары
- Массажеры
- Прокалывание ушей
- Восковая эпиляция
- Прокалывание носа
- Косметика для волос
- Кухонные мойки
- Смесители
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