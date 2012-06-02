Копирайт текстов для категорий сайта

$50
КопирайтингЗавершен17 заявок266 просмотров
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Уважаемые фрилансеры, Вашему вниманию предлагается небольшое задание по копирайту текстов для 20 категорий сайта по 400-500 знаков каждый. Оплата 3$/1000 знаков.

Категории:

- Фены

- Диффузоры

- Машинки для стрижки

- Плойки, стайлеры

- Утюжки, выпрямители

- Электро-бигуди

- Маникюр и педикюр

- Тонометры

- Электробритвы

- Напольные весы

- Эпиляторы

- Антицеллюлитные товары

- Массажеры

- Прокалывание ушей

- Восковая эпиляция

- Прокалывание носа

- Косметика для волос

- Кухонные мойки

- Смесители

12 лет назад
bogdan_s
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Nata___Li
Наталья 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$30
2 дня
Отличный копирайтер! Все делает быстро с учет пожеланий.
Отличный заказчик, с которым интересно и легко работать!
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