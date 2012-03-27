# 1 — $ 50

Добрый день, нужно придумать название и доменное имя для студии веб дизайна.

Название не должно быть длинным, чем короче тем лучше.

Желательно чтобы легко произносилось и запоминалось, оно должно вызывать ассоциации с легкостью, быстротой, мощью, и в тоже время быть стильным.

Так же нужно подобрать свободный домен, аналогичный названию, в зоне RU и желательно в зоне РФ.