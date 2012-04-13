Тексты для садового интернет-магазина

Нужны исполнители знакомые с растениями или с дачной темой, темой загородного дома.

переделать описания товара в интернет магазине www.divosad.ru в продающие но честные тексты. Нужно выяснять особенности товара, чем он может быть ценным для людей, и преподносить так что бы заинтересовать. Выпячивая его изюминки. вскольз упоминая недостатки,

Пример как сделал это я. http://www.divosad.ru/shop/326/desc/tomat-byche-serdce

Выполнять задания могут несколько человек. То есть берите те разделы или сорта которые знаете вы или кто то из ваших знакомый, родных или отзывы на который можете найти в интернете.

Также посмотрите примеры на вот этой странице.

http://sad-i-ogorod.ru/catalog/38.html

Или вот на этой странице пишут мошенники, но как талантливо:

http://abekker.ru/product_info.php?cPath=45&products_id=287

В одном немецком интернет магазине я читал описание новой светодиодной фигурки – фонтана для сада: Глядя на эту вещь вам будет казаться, что вы перенеслись в следующее тысячелетие… Не удивляитесь если обнаружите НАСА у своей двери. Уж слышком похож он на объект космического происхождения.

Прикрепляю шаблон описания. Добавте чуть сеооптимизации.

Сообщите стоимость одного товара или за 1000 знаков.