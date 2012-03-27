Нужно из главы книги сделать статью

Надо написать несколько статей: 1. Свайно-ленточный фундамент по ТИСЭ технологии. 2. Строительство хаммамов. 3. Виды современной кровли. 4. Кирпичная кладка. Количество символов не важно, но не менее 2500 на статью. Вполне утроит рерайт высокой уникальности.
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Есть небольшая (пару страниц) глава из книги бизнес тематики. Нужно ее прочитать и переписать тоже самое своими словами в виде статьи. Срок до 17-00 по Москве сегодняшнего дня.
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