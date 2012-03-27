Нужно из главы книги сделать статью

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Есть небольшая (пару страниц) глава из книги бизнес тематики. Нужно ее прочитать и переписать тоже самое своими словами в виде статьи. Срок до 17-00 по Москве сегодняшнего дня.

12 лет назад
intadviser
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Pi_Na
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 лет назад
$10
1 день
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