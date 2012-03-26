Требуются статьи на тему компьютеры и технологии

$250
КопирайтингЗакрыт5 заявок163 просмотра
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Требуются статьи для информационного сайта на тему компьютеры и технологии

Темы - компьютеры, компьютерное железо, програмирование, Линукс, Андроид, Программы

Требуются копирайтеры которые хорошо сами разбираются в указанных темах.

Пишите сюда или на ICQ 224470441

Буду искать лучшие предложения цена-качество

цена очень важна.

Возможно выберу нескольких

Возможно тестовое задание

12 лет назад
lesha27
45 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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