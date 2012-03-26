2 статьи под ключевые слова

Всем доброго времени суток. Срочно требуется 2 статьи, ключевые слова "Что такое рерайт" "Что такое копирайт" Текста должны быть направлены на то что на этом можно заработать. Ключевые слова можно склонять. Жду Ваших предложений и расценок.