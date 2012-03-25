Написание новостей для интернет ресурса

Здравствуйте. Необходим рерайт 100 статей по онлайн-играм. Источником контента будет служить один сайт, т.к. я не предоставляю исходники. Для 57 статей нужно будет включить ключевое слово. Цена до 30 руб. за 1 000 символов. Связь только через ЛС. Оплата ...