Ведение группы на Facebook по тематике косметика

требуется копирайтер со своими исходниками, тема натяжные потолки. Приоритет цена. оставляйте свои контакты, желательно icq.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется ведение группы косметического бренда (минеральная косметика) на Facebook.
Ссылка на страницу в личку кандидатам.
От вас цена и список активностей (число постов в неделю, частота удаления спама, число комментариев и т.д., проведене конкурсов и т.д.). Основная задача - посты с высоким EdgeRank. Итоговая цель - +300 лайков в месяц без дополнительной рекламы.
- Похожие заказы
- Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется копирайтер текстов для социальных сетей. Задача: написание коротких постов и подбор сопровождающих фотографий, которые будут публиковаться на площадках в социальных сетях компании Haier. Объем работы: Публикуемые посты разделены на 10 рублик, по два поста в день. ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Тематика: создание сайтов Объем: 2500 знаковЗавершен12 лет назад
Нужно качественные написать статьи с картинками. Темы: как накачать ягодицы как накачать пресс до кубиков как накачать плечи как накачать руки просьба указываться свой ICQ либо SkypeЗакрыт12 лет назад
Требуются авторы для написания статей на 2 сайта. Тематика: мебель и загородная недвижимость. Статей нужно очень много, поэтому выберу несколько авторов. Задание вышлю. Оплата 100 рублей за статью. Количество знаков 1500-2000. Главное, хороший литературный и ...Завершен12 лет назад
Необходимо 5 статей на тему домашнего уюта. Обьем статей до 2000 знаков.Завершен12 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужно написать 5 статей примерно по 2 - 2.5 тыс символов на тему "отношения между вебмастером и рекламодателем. Сколько будет мне это стоить?Копирайтинг12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен специалист для написания интервью(возможно удаленных), репортажей, фельетонов на местном материале.Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать правила для онлайн-биржи по продаже внутриигровой валюты популярной онлайн-игры. Да-да, тот самый скучный текст, с которым предлагается ознакомиться при регистрации на половине интернет-ресурсов, но с некоторыми (незначительными) отличиями. Положительное отношение к юриспруденции в ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
курсовая работа тема - учет капитальных вложений срок 28 мартаКопирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад