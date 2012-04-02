Написание статей на 2 сайта.

Необходимо 5 статей на тему домашнего уюта. Обьем статей до 2000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются авторы для написания статей на 2 сайта. Тематика: мебель и загородная недвижимость. Статей нужно очень много, поэтому выберу несколько авторов. Задание вышлю. Оплата 100 рублей за статью. Количество знаков 1500-2000. Главное, хороший литературный и грамотный язык.Вы можете и не иметь филологического образования, но тексты должны быть интересными, с душой. Уникальность 100%.
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