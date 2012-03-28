Приватный проект для Госина Елена (goeliv)

Здравствуйте. Необходим рерайт статей на тематику: - туризм; - ПО (фотошоп); - пластиковые окна; - страхование; - андроид-приложения. Объемы работ большие, в поиске исполнителя на постоянное (длительное) сотрудничество. Выслушаю предложения по цене. Каждому кандидату будет предложено тестовое задание (одно для всех), по результату задания ...
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Необходимо текстовое наполнение интернет-магазина профессиональной косметики (Текст на главную и статьи)
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