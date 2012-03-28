Приватный проект для Госина Елена (goeliv)

$50
КопирайтингЗавершен2 заявки170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо текстовое наполнение интернет-магазина профессиональной косметики (Текст на главную и статьи)

12 лет назад
WebAir
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
goeliv
Елена 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$50
10 дней
В очередной раз убеждаюсь в профессионализме Елены! Все пожелания и дополнения к работе были учтены! Очень советую Елену, не прогадаете!
Второй проект, в котором сотрудничаю с Надеждой. Могу дать только положительную оценку как заказчику. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Рерайт статей: большие объемы

    Здравствуйте. Необходим рерайт статей на тематику: - туризм; - ПО (фотошоп); - пластиковые окна; - страхование; - андроид-приложения. Объемы работ большие, в поиске исполнителя на постоянное (длительное) сотрудничество. Выслушаю предложения по цене. Каждому кандидату будет предложено тестовое задание (одно для всех), по результату задания ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт 5 статей на автомобильную тематику

    $20

    Нужен рерайт 5 статей автомобильной тематити. Общее количество знаков около 20 тыс. Подробнее в задании. Пожалуйста оставляйте свои предложения если вы готовы выполнить работу сегодня до 20.00 (задание перешлю исполнителю в 13-14 часов дня). Оплата через Приват24. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • CEO копирайтинг на сайт

    $15

    Для сайта http://transcontinental.com.ua в раздел услуги нужно написать СЕО оптимизированный текст, в каждую из категорий примерно по 1000 символов. Категории: доставка бензина, доставка пропан-бутана, доставка мазута, доставка дизельное топлива, доставка битума. Ниже основые ключевые слова и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать статью о seo-оптимизации, продвижении

    $5

    Нужно написать статью о продвижении и оптимизации сайта примерно на 2000 символов, перед работай ознакомиться с сайтом чтобы статьи не повторялись, http://themilliondollar.ru/ Главное условие - статья должна быть уникальна и не повторяться со статьями на сайте(а ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 100 статей

    Здравствуйте, нужно переделать 100 статей. Тематика наружная реклама

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно за несколько часов написать текст для сайта.

    Нужен текст на три тысячи знаков на главную интернет-магазина. Есть несколько ключевых. Сделать нужно сегодня на протяжении 4-5 часов. Указывайте пожалуйста свою цену за проект. Желательно, примеры работ, чтобы я могла оценить стиль вашего написания. Согласна на предоплату ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайт

    Нужна помощь в написании 5 качественных статей по 1500 знаков на тему моды. Подробное ТЗ выбранному исполнителю. Указывайте цену за 1000 знаков и сроки.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад