Рерайт 43 000 символов

$50
КопирайтингЗавершен14 заявок189 просмотров
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тематика: автомобильные запчасти

12 лет назад
skrypar
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
Vasdimm
Дима 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$20
31 день
Уже 4-й раз заказываю рерайт. 70К рерайта за 10 дней. Все очень устраивает - оперативно, а главное качественно.
Работали ранее, cотрудничество устроило.