Нужно за несколько часов написать текст для сайта.

КопирайтингЗакрыт9 заявок227 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен текст на три тысячи знаков на главную интернет-магазина. Есть несколько ключевых. Сделать нужно сегодня на протяжении 4-5 часов.

Указывайте пожалуйста свою цену за проект.

Желательно, примеры работ, чтобы я могла оценить стиль вашего написания.

Согласна на предоплату в 50%.

С уважением, Евгения

12 лет назад
terri777
Евгения 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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