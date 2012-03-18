Нужно за несколько часов написать текст для сайта.

Нужен текст на три тысячи знаков на главную интернет-магазина. Есть несколько ключевых. Сделать нужно сегодня на протяжении 4-5 часов.

Указывайте пожалуйста свою цену за проект.

Желательно, примеры работ, чтобы я могла оценить стиль вашего написания.

Согласна на предоплату в 50%.

С уважением, Евгения