Статья для сайта "Водяной теплый пол НЭСО1"

Здравствуйте!

Необходимо написать статью (от 2500 до 5000 символов без учета пробела) по теме: "Водяной теплый пол, новая экономичная система отопления".

Сайт, для которого пишется статья - ttruba.ru

Нужно несколько уникальных статей с описанием технологии и ее преимуществами.

В статье должны присутствовать ключевые слова: "водяной теплый пол, экономичный теплый пол, экономичная система отопления", но основная ключевая фраза - "водяной теплый пол"!

В статье нужно будет отразить экономичность, надежность и инновационность системы.

Всю необходимую информацию вы можете найти на сайте - http://ttruba.ru/

Расплачиваться буду через систему Яндекс Деньги.

Указывайте пожалуйста стоимость и сроки написания одной/каждой статьи.