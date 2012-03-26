Придумать название

КопирайтингЗавершен12 заявок304 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо придумать название для кафе, подробности выбранному исполнителю.

Пишите цену, сроки, количество вариантов и др.условия. Без этих данных заявки не рассматриваются.

Работа срочная.

12 лет назад
nata_Ki
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
GBee
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$10
1 день
Гера оперативно предоставила много достойных вариантов. Приятно было работать со специалистом, надеюсь, продолжим сотрудничество. Мои рекомендации!
Спасибо Наталье за сотрудничество. Интересный проект, четкое ТЗ, быстрая оплата. Было приятно поработать.