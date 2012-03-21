Качественный seo-копирайт

Требуется написать инструкцию по настройке PPTP VPN и OpenVPN на Linux (как для обычного интерфейса, так и для графического, типа Mandriva) и на Anrdoid. Обязательное наличие картинок и поэтапного описания в виде: Нажимаем на такой-то пункт (Картинка) Выбираем это (Картинка) Картинки ...