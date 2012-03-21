Статья "DNS сервер и VPN"

Требуется копирайтер с техническими знаниями в области VPN решений.

В настоящий момент требуется статья на тему "DNS сервера", в которой бы рассказывалось вкратце с картинками:

- что такое DNS сервер и зачем он нужен (кратко)

- сайт whoer.net проверяет DNS и порой при использовании VPN выдает DNS реального Интернет провайдера, а не VPN - как это решить

- как можно скрыть свой реальный DNS с помощью VPN и Прокси (программа proxifier для прокси)

Если вы пользуетесь VPN и знаете о чем идет речь, то это несомненный плюс и гарантия длительного сотрудничества.

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