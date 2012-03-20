Указанная сумма в 100$ показывает что мы ищем постоянного копирайтера который «окунётся» в нашу поставленную тематику сайта, а именно: ремонт и отделка квартир. Для начала нам нужна статья на тему «Евроремонт Люкс(класса люкс)».

ТЗ, а также семантическое ядро прилагается в файлах.