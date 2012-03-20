Новости и обзоры игр для смартфонов (Android, iOS)

Мы развиваем сайт обзоров игр, приложений для смартфонов и планшетов (Android, iOS) http://appsvideoreview.ru, а так же сайт игр и приложений для детей http://bestkidsapps.ru. Мы приглашаем талантливых авторов новостей и обзоров к сотрудничеству. Готовы публиковать как единичные, так и регулярные посты. Оплата сдельная.

Меня интересует качественные авторские обзоры и новости.

Автор должен самостоятельно отслеживать новостные сайты, аккаунты в FB и Twitter аналогичной тематики (американские и российские), оперативно писать новости. Писать обзоры игр и приложений которые я подберу или на свое усмотрение.

Допускается «авторский» перевод англоязычных обзоров и новостей.

Желательно иметь iPhone или Android телефон/планшет чтобы можно было писать обзоры после реального использования приложения. Стоимость приложений я компенсирую.

Интересуют авторы, готовые писать 1–2 обзора и 3–4 новости в день.

Список сайтов и шаблон новости и обзора я предоставлю авторам, которые меня заинтересуют (примеры обзоров смотрите на сайтах).

Оплата на начальном этапе через безопасную сделку, в дальнейшем — по договоренности.

Желательно чтобы автор был из Украины.